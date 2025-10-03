Huelga de médicos en Galicia: el Sergas cifra el seguimiento en el 23,5%

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) cifra en el 23,5% el seguimiento de la huelga de médicos en la sanidad pública de Galicia este viernes 3 de octubre. Las autoridades sanitarias señalan, en un comunicado, que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas durante el turno de mañana alcanzó el 29,5% mientra que en los hospitales comarcales el respaldo de la huelga fue del 19,8% mientras que en el conjunto de la actividad hospitalaria la huelga cuenta cuenta con una participación del 28,6%. El seguimiento en Atención Primaria se sitúa en el 10,67%, según los datos ofrecidos por el Sergas, que depende de la Consellería de Sanidade.

Las autoridades del Sergas subrayan que la sanidad pública gallega está respondiendo adecuadamente a todas las urgencias en los centros sanitarios de Galicia durante las primeras horas de esta jornada de huelga y destacan que la Xunta "seguirá trabajando para ofrecer una atención óptima a todos los ciudadanos y para alcanzar las mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales, bien sea en la atención Primeria o en la hospitalaria".

La huelga de médicos convocada en toda España este viernes 3 de octubre responde al rechazo por parte del colectivo médico a la propuesta de Estatuto Marco, lanzada por el Ministerio de Sanidad, y que regula las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la sanidad pública. En Galicia la huelga cuenta con el apoyo de los sindicatos O’MEGA y SIMEGA y del Consello Galego de Colegios Médicos.