En los años 80, a las puertas de la entrada de España en la Unión Europea, más del 40% de la ocupación en Galicia se concentraba en el campo, un nivel tan anormalmente alto que abrió un debate sobre el exceso de peso de la agricultura en la economía y su necesaria reducción. El mensaje caló en una sociedad que empezó a desprestigiar al sector primario, al tiempo que la UE aplicaba ajustes. Al final, fue la tormenta perfecta y España se pasó de frenada: en Galicia, de 415.000 trabajadores en el campo en 1985 pasó a 53.800 el año pasado. La reconversión se llevó por delante el 90% de la mano de obra.

Hoy, cuatro décadas después, son esas mismas autoridades la que lanzan un SOS en busca de gente para la agricultura y la ganadería. Y no es un simple problema del sector, sino «del conjunto de la sociedad», porque están en juego la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente o aspectos sociales y territoriales. «El problema puede estallarnos en la cara».

La reconversión del campo acaba con el 90% de la mano de obra en 40 años

Es la reflexión de los profesores de la USC Edelmiro López Iglesias y Francisco Ónega López, autores del estudio O relevo xeracional no sector agrario galego; retos e oportunidades, publicado por el Foro Económico de Galicia. Lo presentan en un momento «clave» en el que la Política Agraria Común vigente (2023-2027) sitúa el relevo como objetivo prioritario y destina recursos a ello. «Europa habla por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial de recuperar la soberanía alimentaria», lo que necesariamente implica relevo.

Galicia tiene menos trabajadores en el campo pero además muy envejecidos. El 71% de los titulares de explotaciones superan la edad de jubilación o están cerca —más de 55—, mientras que apenas un 3,5% es menor de 35 años. Son datos globales, porque después hay matices: la media es más joven en granjas más grandes que facturan más; y también en las de vacuno, por delante de porcino y avícola, mientras que apenas hay relevo en los cultivos agrícolas.

Este problema lo sufre toda Europa, pero se agrava en Galicia, donde tradicionalmente la agricultura fue una actividad familiar y, por ello, también su relevo lo fue: quien continúa con la explotación son los hijos o hijas. Sin embargo, la crisis alcanzó tal dimensión que sucesión familiar ya no blinda el relevo y la seguridad alimentaria, lo que introduce el concepto de «personas jóvenes entrantes», que son aquellas que llegan al campo procedentes de otros sector.es.

¿Y cómo se pueden captar? El estudio del Foro Económico da varias herramientas que van más allá de la simple financiación. Deben superarse otras barreras como la dotación de servicios en el rural; la información, formación y asesoramiento a jóvenes; el acceso a la tierra o la simplificación de la «burocracia» a través por ejemplo de una «ventanilla única». Pero sobre todo, debe revertirse la mala valoración social de la profesión de agricultor o ganadero, apuntan.

Sin gente que gestione el territorio, se perderán fuentes de abastecimiento de alimento irrecuperables, porque si donde había cultivos hay maleza o una carretera, la despensa se reduce. «No dejaremos de tener alimentos en el supermercado, pero tampoco podemos pensar que no tendrá consecuencias para la seguridad alimentaria», avisa Ónega.

Recuperar las tierras abandonadas generaría más de 15.000 empleos

El abandono del campo en las últimas décadas también puede tener una lectura positiva: la generación de recursos ociosos con potencial productivo o, dicho de otro modo, tierra de calidad disponible. Un estudio reciente de USC y UVigo cifra en más de 500.000 hectáreas la superficie con aptitud agraria actualmente abandonadas o infrautilizadas. De ponerlas a producir, generarían 9.168 empleos directos y hasta 15.387 en el conjunto de la cadena de valor gallega, con más de mil millones de euros de producción.

Además, las explotaciones en manos de gallegos con 55 o más años gestionan 200.000 hectáreas y el 50% de las granjas con una producción anual superior a 50.000 euros, lo que significa que a corto plazo su jubilación liberará más cantidad de tierra ya en cultivo, pero también instalaciones y maquinaria.

El relevo se concentra en el norte de Galicia, justo donde menos arde

El relevo en el campo está muy vinculado al vacuno. Siete de cada diez jóvenes que se incorporan en Galicia lo hacen en una explotación con vacas: el 43% de leche, el 26% de carne y el 2% en cebaderos. Así que como esta actividad se concentra en determinadas provincias de A Coruña y Lugo —y en el caso de Pontevedra en su zona norte, en O Deza—, el relevo en el campo dibuja dos Galicias.

Una fractura social, económica y también medioambiental, ya que la actividad agraria es el mejor cortafuegos. Los datos de incendios en Galicia certifican esta realidad, con Ourense como la provincia más castigada. «La inexistencia de relevo generacional acaba llevando al abandono y el abandono al crecimiento incontrolable de combustible, que crea las condiciones para que se den incendios de gran dimensión», apunta Edelmiro López.