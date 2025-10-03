La UE ve en Red Natura falta de conservación
La Comisión Europea avisa de que Galicia «no fijó objetivos y medidas de conservación suficientemente específicas en sus zonas especiales de conservación (ZEC), incluidas las afectadas por incendios». Así consta en una respuesta al eurodiputado socialista Nicolás Casares.
