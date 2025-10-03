La Xunta apela a un feminismo de «hechos» en las medallas Pardo Bazán

Por su trabajo a favor de una sociedad más igualitaria y por la visibilidad del talento femenino en Galicia. Con esa distinción, la Xunta entregó ayer en A Coruña las Medallas Emilia Pardo Bazán, bautizadas con el nombre de la escritora gallega precursora del feminismo y defensora del derecho de las mujeres a la educación.

En el antiguo Cine Avenida, hoy reconvertido por Abanca en un espacio multiusos, Galicia rindió homenaje a tres referentes que encarnan el compromiso, la entrega y la lucha por la igualdad desde trincheras muy distintas: el deporte, la política y la protección ciudadana. Los galardones de esta edición recayeron en la política y exconselleira de Familia, Muller e Xuventude entre 1993 y 2002, Manuela López Besteiro; la deportista olímpica María Teresa Portela y la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), que vela por el funcionamiento del sistema Viogen. La entrega de las medallas se convirtió en un acto coral de reconocimiento al talento, la perseverancia y el coraje cotidiano de mujeres e instituciones que abren camino desde el kayak, el despacho o el uniforme.

Pero para responder al machismo residual que aún pervive en la sociedad, según advirtió en su intervención la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se necesitan «palabras y hechos». Por ello, llamó a impulsar «una revolución pacífica y coral», en la que las mujeres de hoy «seamos la voz que las mujeres de ayer no tuvieron». Destacó además que este feminismo, protagonizado por mujeres que trabajan en ámbitos sociales y profesionales variados, debe ser una respuesta «al machismo residual que aún pervive en la sociedad» y también «a un activismo vacío y estéril». «Las mujeres de hoy estamos empezando a cumplir el sueño de las mujeres de ayer. Ahora, somos la voz que ellas no tuvieron y damos pasos adelante que ellas no pudieron dar», concluyó la conselleira durante el acto, al que también acudió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Pese a los desafíos de conciliar la élite deportiva con la maternidad, la piragüista olímpica Teresa Portela demostró ser una inspiración compitiendo al más alto nivel y cosechando importantes éxitos, incluso después de dar a luz a su hija. En su intervención, Portela defendió la importancia de «ocupar espacios públicos y no pedir permiso a nadie». Su trayectoria personal y profesional le valió para advertir de que «hay que vivir cada día con el reto de conciliar: la maternidad —sentenció— no puede frenar los sueños».

Por su parte, López Besteiro reivindicó la figura de Emilia Pardo Bazán y su «impulso para cambiar Galicia». Y el último reconocimiento fue colectivo, para los hombres y mujeres de la UPA, encargada de la protección de las víctimas de violencia de género.