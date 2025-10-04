Buscan un octogenario desaparecido en Ortigueira

La unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se incorporó este sábado al operativo de búsqueda de un hombre de más de 80 años desaparecido en Ortigueira.

Los servicios de emergencias tuvieron constancia de la desaparición de esta persona en torno a las cuatro de la tarde del viernes, momento en el que la Guardia Civil, que lidera la búsqueda, solicitó la incorporación de más medios para reforzar estas tareas.