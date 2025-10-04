Buscan un octogenario desaparecido en Ortigueira
A Coruña
La unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se incorporó este sábado al operativo de búsqueda de un hombre de más de 80 años desaparecido en Ortigueira.
Los servicios de emergencias tuvieron constancia de la desaparición de esta persona en torno a las cuatro de la tarde del viernes, momento en el que la Guardia Civil, que lidera la búsqueda, solicitó la incorporación de más medios para reforzar estas tareas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza
- Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto
- Huelga de médicos en Galicia: el Sergas cifra el seguimiento en el 23,5%
- VII Foro La Toja en directo
- Altri busca su última carta
- El Sergas convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión y servicios