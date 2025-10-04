Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación gastará 50 millones más en cotizaciones con los nuevos profesores

Los docentes que se incorporan ahora ya pertenecen al régimen de la Seguridad Social y la Xunta debe abonar sus cuotas | Los que entraron antes de 2011 cotizaban a Muface

paula pérez

Santiago

La incorporación de los nuevos profesores que toman el relevo a los que se jubilan le sale más caro a la Consellería de Educación, que ha tenido que realizar en agosto una modificación presupuestaria para inyectar 50 millones de euros extra para abonar las cuotas a la Seguridad Social de estos profesionales. Todo deriva de un cambio en el régimen de cotizaciones de los profesores de la enseñanza pública. Hasta 2011 cotizaban para jubilarse a Muface y, por lo tanto, era el Gobierno el que asumía el coste y así lo sigue haciendo hasta el día en el que se retiran. Pero, a partir de esa fecha, los docentes que se incorporan nuevos al sistema educativo de Galicia entran todos en el Régimen General de la Seguridad Social y son las comunidades las que deben hacer frente al pago de las cuotas correspondientes.

Esto significa que a medida que se van jubilando los docentes que empezaron a trabajar antes del año 2011 y que tenían el régimen de Muface, se van incorporando otros nuevos que ya cotizan a la Seguridad Social, de manera que Educación tiene que sufragar sus cotizaciones de cara a su futura jubilación.

Este incremento adicional del gasto en las cuotas a la Seguridad Social depende de las jubilaciones que se produzcan cada año, pero Educación no siempre acierta al planificar los relevos que se registran cada curso y que le obligan a incorporar a docentes nuevos a los que debe abonar las cuotas sociales para su jubilación.

Así, no es la primera vez que la Xunta tiene que recurrir a modificaciones presupuestarias para hacer frente a este mayor gasto. Ya lo hizo en agosto de 2022 cuando amplió crédito por dos millones de euros, en 2023 cuando inyectó otros 3 millones y en 2024 cuando habilitó otros 29 millones.

Sin embargo, en esta ocasión el desfase entre lo presupuestado y las necesidades reales es mucho mayor, pues la cifra que precisa Educación para asumir las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos profesores asciende a 49,3 millones de euros.

Estas cotizaciones son para garantizar la jubilación de estos docentes, pero tal y como explican desde Educación, no tienen nada que ver con la asistencia sanitaria que elijan. Los profesores aún pueden elegir entre ser atendidos por el Sergas o en Muface, independientemente de que coticen todos a la Seguridad Social para poder cobrar la pensión.

