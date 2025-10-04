Educación gastará 50 millones más en cotizaciones con los nuevos profesores

La incorporación de los nuevos profesores que toman el relevo a los que se jubilan le sale más caro a la Consellería de Educación, que ha tenido que realizar en agosto una modificación presupuestaria para inyectar 50 millones de euros extra para abonar las cuotas a la Seguridad Social de estos profesionales. Todo deriva de un cambio en el régimen de cotizaciones de los profesores de la enseñanza pública. Hasta 2011 cotizaban para jubilarse a Muface y, por lo tanto, era el Gobierno el que asumía el coste y así lo sigue haciendo hasta el día en el que se retiran. Pero, a partir de esa fecha, los docentes que se incorporan nuevos al sistema educativo de Galicia entran todos en el Régimen General de la Seguridad Social y son las comunidades las que deben hacer frente al pago de las cuotas correspondientes.

Esto significa que a medida que se van jubilando los docentes que empezaron a trabajar antes del año 2011 y que tenían el régimen de Muface, se van incorporando otros nuevos que ya cotizan a la Seguridad Social, de manera que Educación tiene que sufragar sus cotizaciones de cara a su futura jubilación.

Este incremento adicional del gasto en las cuotas a la Seguridad Social depende de las jubilaciones que se produzcan cada año, pero Educación no siempre acierta al planificar los relevos que se registran cada curso y que le obligan a incorporar a docentes nuevos a los que debe abonar las cuotas sociales para su jubilación.

Así, no es la primera vez que la Xunta tiene que recurrir a modificaciones presupuestarias para hacer frente a este mayor gasto. Ya lo hizo en agosto de 2022 cuando amplió crédito por dos millones de euros, en 2023 cuando inyectó otros 3 millones y en 2024 cuando habilitó otros 29 millones.

Sin embargo, en esta ocasión el desfase entre lo presupuestado y las necesidades reales es mucho mayor, pues la cifra que precisa Educación para asumir las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos profesores asciende a 49,3 millones de euros.

Estas cotizaciones son para garantizar la jubilación de estos docentes, pero tal y como explican desde Educación, no tienen nada que ver con la asistencia sanitaria que elijan. Los profesores aún pueden elegir entre ser atendidos por el Sergas o en Muface, independientemente de que coticen todos a la Seguridad Social para poder cobrar la pensión.