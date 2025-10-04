Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»

Con un mercado inmobiliario por las nubes debido al alza de los precios y una demanda que no deja de crecer, el acceso a la vivienda se hace una misión casi imposible. Son cada vez más los jóvenes que se ven obligados a posponer la marcha de la casa de sus padres y las familias que tienen que conformase con un inmueble de menos metros o en barrios alejados del centro por los costes prohibitivos que exige hoy una hipoteca o un alquiler. En los últimos años se ha abierto un canal clave de acceso a la vivienda para las generaciones más jóvenes. No viene impulsado por hipotecas ni por promociones inmobiliarias, sino por las notarías. Los pactos sucesorios, las herencias y las donaciones se han convertido en una tabla de salvación para que los hijos e incluso sobrinos puedan hacer la mudanza.

En un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la tensión del mercado inmobiliario, los testamentos de personas mayores han impulsado las transmisiones de viviendas a sus descendientes. En los últimos siete años se formalizaron en las notarías gallegas por parte de mayores de 65 años 117.460 transmisiones de vivienda: 110.948 por aceptación de herencia y 6.512 por donaciones, lo que se traduce en una media de 1.400 cada mes. A esa cifra hay que añadir los pactos sucesorios, conocidos como herencias en vida, con más de 150.000 registrados en Galicia en ese periodo, con una elevada proporción que incluyen el legado de una vivienda, aunque no hay estadísticas oficiales sobreel dato concreto.

Entre 2018 y 2024 en las notarías gallegas se formalizaron 176.640 aceptaciones de herencia, de las que 110.948 recogían una o más viviendas. Y solo en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 13.164 herencias, 8.354 con vivienda, cifras que se mantienen estables respecto al mismo periodo del año anterior (8.394), según el balance del Consejo General del Notariado. A este volumen hay que añadir las donaciones, que siguen siendo minoritarias en Galicia por las exenciones fiscales de los pactos sucesorios: para herencias en vida de hasta un millón de euros (sin contar la primera vivienda) el coste fiscal para hijos, cónyuges o nietos es cero. Las donaciones en la comunidad gallega son prácticamente residuales y se utilizaban prácticamente en su totalidad para legados a familiares colaterales. Entre 2018 y 2024 se formalizaron 16.674 transmisiones de este tipo en la comunidad, 6.512 incluían vivienda. En el primer semestre de 2025 se registraron 900 donaciones, 251 con inmuebles. Entre ambos tipos, entre enero y junio fueron más de 8.600 las transmisiones de viviendas en Galicia.

Las compras de pisos superan en solo un 28% las herencias y donaciones de vivienda

En cuanto a los pactos sucesorios, amparados por el Derecho Civil gallego, sumaron más de 150.000 documentos notariales en los últimos siete años. En 2024 se firmaron 20.604, un 1,4% más que en el ejercicio anterior. En este caso, no existen datos oficiales sobre cuántos incluyen vivienda. Si la proporción fuera similar al de la aceptación de herencias, se podrían alcanzar por herencias en vida 93.000 transmisiones de pisos o casas, elevando la cifra media mensual de jóvenes que acceden por vía del testamento a una vivienda en Galicia a 2.500.

La tendencia es clara: las herencias y pactos sucesorios se consolidan como una vía clave de acceso a la vivienda para las generaciones más jóvenes, tal y como destaca el Colegio General del Notariado en un informe de este mes de octubre sobre donaciones y herencias de mayores de 65 años. El envejecimiento poblacional —recoge el documento— «augura una gran transferencia de patrimonio en las próximas décadas, canalizada a través de estos actos notariales».

Mientras la compraventa mantiene su ritmo —en 2024 se batió récord de operaciones en Galicia, con más de 23.600, un 22% más que el año anterior—, la transmisión patrimonial vía notarial gana peso, especialmente en comunidades como Galicia, donde la cultura jurídica y familiar favorece este tipo de trámites. Este balance de ventas del año pasado revela que las transmisiones de vivienda por aceptación de herencia y donaciones son un 28% menos, pero si se tiene en cuenta un porcentaje en pactos sucesorios similar al de aceptación de herencias, los beneficiarios de un piso o casa por legado de sus familiares superarían a los que firman un contrato de compra: una media de 30.000 beneficiarios el año pasado, lo que representa un 27% más que las operaciones de compraventa.

María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, destaca en el informe que «la actividad notarial contribuye, garantizando la seguridad jurídica preventiva, a que las personas mayores puedan documentar y organizar sus decisiones personales y patrimoniales conforme a la ley». Y añade: «Incluye, cuando procede, la designación de personas de apoyo conforme a la normativa vigente».

Galicia, líder en testamentos

En 2024, Galicia autorizó 82.039 actos notariales relacionados con personas mayores, 52.667 testamentos abiertos. Esta cifra representa el 64,2% del total, la proporción más alta entre todas las comunidades. Le siguen Cantabria (57,6%), Extremadura (55%) y Cataluña (54,3%).

El segundo tipo de acto más frecuente en Galicia fue la adjudicación de herencia, seguido por el otorgamiento de poderes generales. La actividad notarial vinculada a mayores ha crecido en toda España desde 2017, con más de 11 millones de actos autorizados hasta julio de 2025. Solo en el primer semestre de este año se firmaron 750.436 documentos, una cifra similar a la de 2024 (752.582).

«Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»

«No me podía permitir pagar un alquiler de 600 euros», relata Fabio Mahía, un joven de 36 años que ahora vive en el piso heredado de su madre en el barrio coruñés de Monte Alto. La única renta que podía afrontar era la de un piso con renta antigua: «Eran 175 euros al mes». Y así estuvo durante dos años: «Era una casa en ruinas, tenía que salir por el tejado a retirar la maleza». Cuando su madre falleció, Fabio recibió la vivienda en herencia, con una hipoteca activa e inquilino en el inmueble. Una vez arregló el papeleo para zanjar el préstamo y poner las facturas al día, hizo la ansiada mudanza. Fue a principios de este año.

«Me considero un privilegiado viendo cómo está el mercado inmobiliario. Pasé de vivir alquilado entre goteras a tener una vivienda propia», destaca Fabio, quien asegura sentir un «alivio enorme» al poner fin a «esa sensación de angustia» con la que vivió durante los años de alquiler, tanto por las condiciones del inmueble como por la imposibilidad de acceder a un mercado cada vez más prohibitivo.

«Afortunada y agradecida»

En el otro lado de la balanza está el creciente interés por los pactos sucesorios, con el que los progenitores buscan evitar el hachazo fiscal ante la reforma a nivel estatal del impuesto de Sucesiones y Donaciones que prepara el Ministerio de Hacienda, con la que se propone fijar un tipo mínimo para todas las comunidades con el que se tumbarían las exenciones aplicadas en Galicia desde 2016.

Alicia e Inés, dos hermanas de A Coruña, recibieron de sus padres las viviendas en las que ya residían al poco de que la Xunta aprobase esas bonificaciones fiscales para legados de menos de 400.000 euros en línea directa. «Heredar el piso de mis padres me permitió comprar otro; mi ilusión es dejárselo a mi hija cuando lo necesite para poder facilitarle la vida como mis padres lo hicieron conmigo», explica Alicia.

«Me siento muy afortunada —relata— porque sé que otros lo han tenido mucho más difícil, y agradecida a mis padres por el esfuerzo que han hecho por sus hijas».