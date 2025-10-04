Fallece un hombre arrollado por un tren en Sarria
El suceso ocurrió antes de las 14.00 horas cerca de un paso a nivel
A Coruña
Un hombre de unos 70 años falleció este sábado arrollado por un tren en Oural (Sarria). El suceso ocurrió en las inmediaciones de un paso a nivel.
Los servicios de emergencias recibieron aviso poco antes de las dos de la tarde y fueron movilizados la Policía Local, bomberos del parque comarcal, el 061 y la Guardia Civil, pero ya no pudieron hace nada por la víctima.
El suceso llevó al corte de la circulación entre Oural y Rubián, informó Adif. El hombre fue arrollado por un tren que cubría el trayecto de Ourense a Lugo. Los pasajeros fueron trasladados en autobús.
