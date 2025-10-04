Fallece un hombre arrollado por un tren en Sarria

Un hombre de unos 70 años falleció este sábado arrollado por un tren en Oural (Sarria). El suceso ocurrió en las inmediaciones de un paso a nivel.

Los servicios de emergencias recibieron aviso poco antes de las dos de la tarde y fueron movilizados la Policía Local, bomberos del parque comarcal, el 061 y la Guardia Civil, pero ya no pudieron hace nada por la víctima.

El suceso llevó al corte de la circulación entre Oural y Rubián, informó Adif. El hombre fue arrollado por un tren que cubría el trayecto de Ourense a Lugo. Los pasajeros fueron trasladados en autobús.