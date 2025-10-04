Ferrero pone fin a 22 años como alcalde: «Carballo se queda en buenas manos»

En un pleno cargado de emoción y memoria, Evencio Ferrero, el alcalde que convirtió Carballo en sinónimo de progreso con acento gallego, puso este sábado fin a sus más de dos décadas en el cargo. Lo hizo sin estridencias. De la misma manera que gobernó su villa: con serenidad, compromiso y una mirada puesta en sus vecinos. Tras 22 años al frente del consistorio, el regidor del BNG, que se aparta de la primera línea política por motivos personales, se despidió dejando una huella que va más allá de los números y los proyectos. Deja una forma de hacer política que convirtió a la capital de la comarca de Bergantiños en un referente de gestión social en el mapa municipal gallego.

El testigo lo recoge Daniel Pérez, concejal de Deportes y diputado autonómico, que asumirá el bastón de mando en los dos años que restan de mandato con el reto de mantener el pulso social que Ferrero imprimió. «Carballo se queda en buenas manos», dijo Ferrero en su discurso de despedida, en un gesto que resume su confianza en el relevo y su compromiso con el municipio más allá del cargo. A su sustituto le brindó toda la colaboración que sea necesaria para seguir haciendo de esta villa «un buen lugar para vivir».

Los portavoces de los tres grupos municipales ensalzaron la gestión de Ferrero y le agradecieron haber contribuido a cambiar la cara de este ayuntamiento coruñés con sus políticas. Al término de la sesión en la que formalizó su renuncia al cargo, los miembros de la corporación le obsequiaron con una pintura con su retrato y una pieza de cerámica de Sargadelos simbolizando un roble, carballo en gallego, en un claro reconocimiento a su legado.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quiso acompañar a Ferrero en el pleno de despedida en el que no escatimó en elogios: «Es el mejor alcalde de la historia de Carballo por haber hecho del ayuntamiento un referente de dinamismo económico, social y cultural». Es, además, añadió Pontón, un «ejemplo» de lo que el Bloque quiere «para toda Galicia», ya que su gestión —dijo— muestra la «capacidad» de la formación frentista para gobernar «transformando y mejorando» la vida de las personas. «No es un apreciación personal motivada por la admiración y el aprecio, sino que hablan los hechos», sentenció al tiempo que manifestó su confianza en que la localidad pueda seguir avanzando «con paso firme» con el nuevo regidor, informa Efe.

Del aula a la arena política

Ferrero, uno de los alcaldes más longevos de Galicia, es maestro de profesión y político por vocación. Este miércoles presentó su renuncia como alcalde en el registro municipal. Al cumplir 70 años y estar jubilado como profesor de instituto, considera que también debe abandonar la vida política.

Encarnó el modelo de alcalde que escucha antes de hablar. Desde su entrada en la corporación en 1979, en las primeras elecciones democráticas, la trayectoria de Ferrero fue una lección de constancia. Aunque no buscó titulares, los hechos lo colocaron en muchos a lo largo de estas dos décadas. Bajo su liderazgo, Carballo dejó de ser una localidad periférica para convertirse en un núcleo de dinamismo económico, cultural y social.

Su estilo se alejó del ruido partidista. Apostó por el urbanismo amable, la cultura como motor de cohesión y el deporte como herramienta de inclusión. La transformación del centro urbano, la recuperación de espacios públicos y el impulso a la participación ciudadana son algunas de las marcas de su legado.