Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada

Un incendio declarado en la madrugada de este sábado obligó a desalojar de forma preventiva unas 40 viviendas en la Avenida del Alcalde Gregorio Espino de Vigo afectando a un total 80 vecinos, si bien no hubo que lamentar daños personales.

El suceso se produjo sobre las 04.00 horas, cuando el 112 Galicia recibió el aviso de una central de alarmas que alertaba de un fuego en el almacén de un local situado en la citada avenida.De inmediato, el centro de emergencias activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Vigo, la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil, además del 061, que fue informado de manera preventiva.

Según las primeras investigaciones, el incendio se habría originado por una fuga en varias bombonas de butano, lo que provocó las llamas y la acumulación de gases en el patio interior del inmueble.

Ante el riesgo existente, las autoridades decidieron evacuar las viviendas cercanas hasta que la situación estuviera controlada. Tras las labores de extinción, ventilación y revisión de la zona, los vecinos pudieron regresar a sus hogares.