Los médicos paran por un estatuto propio: «Es explotación»
REDACCIÓN
Santiago
Centenares de facultativos salieron ayer a la calle en las cuatro provincias gallegas, con protestas ante distintos centros hospitalarios, secundando la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos en demanda de un estatuto médico que regule sus condiciones laborales, bajo el lema «No es vocación, es explotación».
Según los sindicatos, el seguimiento rondó el 90%, aunque según la Xunta la cifra es mucho más baja: un 39,04% en el turno de mañana y un 13,9% en el de tarde, dando un total de 26,5%. Afectó, en todo caso, a 336 cirugías, 5.995 consultas hospitalarias y 615 pruebas diagnósticas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza
- Galicia mira de reojo la evolución del exhuracán 'Gabrielle
- Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto
- Altri busca su última carta
- La Policía libera a una menor secuestrada en Ferrol y detiene al padre en Alemania
- El 16% de los pisos en venta en A Coruña están en ruinas o urgen una gran reforma
- El Sergas convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión y servicios