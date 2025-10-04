Opositores de Vigilancia Aduanera denuncian un proceso con irregularidades

En un contexto de lucha contra el narcotráfico y de grandes alijos recientes en Galicia —la comunidad con más kilómetros de costa de la península— que evidencian la labor de Vigilancia Aduanera, salta a la palestra una nueva reivindicación del colectivo de aspirantes al servicio, dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Plataforma de Opositores del Servicio de Vigilancia Aduanera, integrada por opositores de las especialidades de Investigación y Marítima —muchos gallegos—, denuncia la «falta de transparencia» e «irregularidades» detectadas en la última convocatoria de acceso al cuerpo celebrada en Madrid. Parte de los aspirantes acaban de presentar un recurso de alzada.

En Galicia, el personal de vigilancia aduanera en servicio asciende a 333 personas, de las cuales 198 son agentes —la categoría que afecta a la citada oposición—, repartidos entre 82 de investigación y 116 marítimos, según fuentes del servicio consultadas.

El motivo principal de la protesta de los aspirantes es que el Tribunal Calificador ha dejado sin cubrir 70 de las 160 plazas ofertadas en la especialidad de investigación, el 44% del total. Lo consideran una situación «sin precedentes» e insisten en que no ha sido explicada oficialmente. «El año pasado se cubrieron las 260 plazas ofertadas; este, solo 90», lamentan desde la plataforma, que reclama conocer la nota de corte y los criterios de corrección aplicados.