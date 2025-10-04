La Policía celebra su Día
A Coruña
La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de A Coruña celebró ayer la Festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional.
Durante el acto, el comisario provincial, Carlos Gómez Rodríguez, reconoció la entrega de todos los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional en A Coruña, así como el mérito de su trabajo constante.
En su intervención, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, destacó la caída de la criminalidad en la ciudad de A Coruña durante el primer trimestre en un 6,6%. «Este logro es fruto del esfuerzo de todo el personal», ensalzó.
