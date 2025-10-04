Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
Otras cuatro personas resultaron heridas graves
Marta Clavero
Alrededor de la medianoche de este viernes, Policía Local de Vigo, Guardia Civil, Bomberos y varias unidades del 061 acudieron a la carretera de Camposancos de Vigo, a la altura del número 434, donde media hora antes tuvo lugar un grave accidente con varios vehículos implicados.
Según han confirmado varios de estos servicios actuantes, en el siniestro se vieron implicados dos turismos y una motocicleta, manejada por un hombre de 58 años que finalmente fallecería a causa del fuerte impacto.
Concretamente, desde el 112 Galicia explican que uno de los turismo impactó contra la motocicleta, que posteriormente colisionó con el otro coche. Como consecuencia el motorísta perdía la vida en el lugar y las cuatro personas que viajaban el el primer turismo fueron trasladadas con pronóstico grave. Una de ellas incluso tuvo que ser excarcelada por los bomberos.
Uno de los testigos, que además ha sido protagonista indirecto del accidente, fue el que avisó a las fuerzas del orden y a las asistencias sanitarias al escuchar desde su casa el fuerte impacto. Y es que, este declarante es propietario de la casa situada en la zona de unos hechos que provocaron la rotura del cierre de su vivienda.
A raíz de este grave accidente se produjeron retenciones en la circulación de la vía, ya que uno de los carriles tuvo que ser inutilizado.
