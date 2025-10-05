Desalojados 80 vecinos por un incendio en un almacén en Vigo
REDACCIÓN
A Coruña
Unas ochenta personas fueron desalojadas durante la madrugada de ayer de sus casas debido a un incendio en un almacén de la Avenida del Alcalde Gregorio Espino, en Vigo.
Según informa el 112 Galicia, no hubo que lamentar daños personales como consecuencia de un suceso que se produjo sobre de las cuatro de la mañana y cuyo origen podría estar, según las primeras pesquisas, en unas bombonas de butano con una fuga. Debido a la acumulación de gases y a su peligrosidad se articuló un operativo de desalojo de unas cuarenta viviendas próximas para garantizar la seguridad de los residentes.
