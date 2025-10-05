La hipoteca en A Coruña supera ya el umbral de riesgo: se lleva 37% del sueldo

Las facturas que entran en un hogar son cada vez más abultadas y se convierten en una mochila pesada que obliga a prescindir de lo más superfluo o aplazar planes y compras previstas. El pago de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, engulle la mayor parte de la nómina, que en los últimos años no ha crecido a la par de los disparatados precios del mercado inmobiliario. En Galicia, el esfuerzo financiero que hay que hacer para afrontar el pago del préstamo de la vivienda alcanza ya el 28% del sueldo, diez puntos más que hace solo cinco años, según el informe del tercer trimestre de este año acaba de publicar la sociedad de tasación Tinsa. Este análisis de mercados locales, que parte de los precios medios de las operaciones de compraventa de pisos nuevos y usados en España, sitúa en rojo a 15 capitales de provincia, A Coruña entre ellas, por superar el umbral de riesgo recomendado para el pago de una hipoteca, fijado entre el 30 y 35% de los ingresos del hogar. En el caso de la urbe coruñesa, la hipoteca se come ya el 37% del sueldo, casi diez puntos más que la media en Galicia y casi dos por encima del conjunto nacional (34,8%).

Pero ya hay zonas del mapa nacional como Madrid, Málaga, Barcelona o San Sebastián que exigen entre un 54% y un 56% de la nómina para hacer frente a la cuota mensual de la hipoteca. En el extremo opuesto se encuentran Lleida, Castellón, Teruel, Ciudad Real o Lugo, con hipotecas que se solventan con menos de una cuarta parte de la renta disponible en el hogar.

Detrás de este estos irrefrenables precios, tanto en la opción de compra como en la de alquiler, están la falta de stock —en mínimos históricos por las contadas promociones de obra nueva— y la absorción de los pisos y casas de segunda mano por una demanda que supera con creces la oferta. En el caso de Galicia, un estudio de Caixabank Research ha puesto cifras a este déficit habitacional: más 34.000 viviendas en solo cuatro años (entre 2021 y 2024). Casi la mitad de esta carencia se ubica en la provincia de A Coruña, donde se necesitan hasta 16.380; seguida de Pontevedra, con un déficit de 10.952, y, ya muy lejos de estas cifras, Lugo con 3.812 y Ourense con 2.996.

Esta radiografía convierte en casi prohibitivo el acceso a la vivienda. Los datos del tercer trimestre de este año confirman esa tendencia al alza. Comprar hoy una vivienda en Galicia exige ya un 8,4% más que hace un año, lo que se traduce en un desembolso medio —nueva y usada— de 1.403 euros el metro cuadrado: unos 112.300 euros un piso de 80 metros cuadrados. De las ciudades gallegas, el coste en A Coruña ya supera la barrera de los 2.000 euros el metro cuadrado, situándose ya en 2.172 euros m2, con un alza de un 10,2% en un año dejando un precio medio de 173.800 euros para una vivienda tipo de 80 metros. La brecha con la media autonómica es importante: hacerse propietario en la ciudad de A Coruña exige ya 61.500 euros más por esa vivienda tipo que la media en el conjunto de Galicia. Es un 55% más, según el análisis del informe de mercados locales de Tinsa.

En Vigo, el precio alcanza ya los 1.971 euros el metro cuadrado, un 7,4 más que en hace un año. En cifras redondas: casi 158.000 euros por una vivienda de 80 metros cuadrados, lo que supone ya 45.500 euros más que la media en Galicia. Y en Santiago, comprar un piso o casa exige 1.625 euros el metro cuadrado: unos 130.000 euros de media un inmueble de 80 metros. Es ya un 12,5% más que el tercer trimestre del año pasado y casi 18.000 euros más que la media en Galicia.

El mercado residencial en venta a día de hoy en la comunidad gallega está casi un 7% por debajo de los precios alcanzados en pleno bum inmobiliario pero un 32,5% por debajo de la época de mínimos. En el caso de la ciudad de A Coruña, se está a un 1,7% por debajo de máximos y un 37% por encima de mínimos. En Vigo la brecha respecto a pleno apogeo inmobiliario es de -8,5% y un 43,2% respecto a mínimos. Y en Santiago, la variación desde el bum del ladrillo es de un -6,3% y en relación al a crisis, de un 31,6%.

Las capitales de provincia gallegas, a la cola de ventas en España

Galicia cerró 2024 con récord de ventas de viviendas: 23.642 —una media de 65 cada día—. Fueron un 22,3% más que el ejercicio anterior y el mayor incremento experimentado en España. Pese a este repunte, las operaciones de compraventa en la comunidad gallega están lejos de las alcanzadas en la mayoría del territorio —, según el informe de mercados locales de Tinsa. De hecho las capitales de provincia gallegas están a la cola de ventas. Ourense es la que menos operaciones registra de toda España: 12,7 por cada 1.000 viviendas de su parque provincial. Le sigue Lugo, con 14,8; Pontevedra en el quinto puesto por la cola del ranking nacional (16,7)y A Coruña, en el octavo (18,3). La media nacional se sitúa en 27,3, con Alicante a la cabeza (42,7).