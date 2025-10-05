Un motorista fallece tras chocar con dos turismos en Oia
El siniestro dejó cuatro heridos que viajaban en uno de los vehículos
REDACCIÓN
Un motorista falleció y otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad tras un accidente entre una moto y dos turismo en la PO-552, a su paso por la parroquia de Oia, en Vigo. El siniestro ocurrió sobre las 23.20 horas del viernes.
La central de emergencias alertó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que una vez en el punto confirmaron que era necesaria la intervención de los Bomberos de Vigo para liberar a una de las personas atrapadas en el interior de uno de los turismos. El accidente, según los equipos de intervención, se produjo cuando un turismo impactó contra una motocicleta, que posteriormente colisionó contra otro vehículo.
En el primer turismo viajaban cuatro personas que fueron trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro —una mujer de 23 años y un hombre de 26— al Hospital de Povisa —una mujer de 24 años y un hombre de la misma edad—. Los ocupantes del segundo vehículo implicado no resultaron heridos.
