Rueda se reúne con el embajador británico para estrechar lazos comerciales
El titular de la Xunta explica que, pese al ‘Brexit’, aumentaron las exportaciones al Reino Unido
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió el viernes, en el marco del Foro La Toja que se celebra en O Grove, con el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, para tratar ámbitos relacionados con el impulso al turismo, las relaciones comerciales y los intereses para el sector pesquero gallego en ese país.
En el encuentro, Rueda le trasladó que, a pesar de los desafíos del Brexit, las empresas gallegas reforzaron su estrategia de internacionalización y mantuvieron la competitividad en ese mercado.
De esta forma, según indicó la Xunta, de enero a julio de este año, Galicia exportó al Reino Unido un 10,7% más que el mismo período del año anterior.
Este mercado británico presenta oportunidades para empresas de sectores como la automoción y componentes, agroalimentario y bebidas, moda y textil, naval, y energías renovables y transición verde. En la reunión, también abordaron la importancia de los caladeros británicos para la flota pesquera gallega.
Además, el presidente de la Xunta invitó al embajador a visitar la comunidad gallega en el próximo Xacobeo 2027.
