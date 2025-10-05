El servicio de hospitalización a domicilio atendió 7.000 pacientes
Santiago
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó ayer la labor del servicio de hospitalización a domicilio, que en 2024 atendió a más de 7.000 pacientes. Se trata, celebró en un homenaje al personal jubilado del servicio, de uno de los mejores programas de atención domiciliaria a nivel nacional y una de las prestaciones mejor valoradas de la sanidad púbica de la comunidad.
