El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años

Galicia tiene una extensa red de carreteras que teje una malla que permite llegar en coche a cualquier rincón dentro de una comunidad caracterizada por una alta dispersión geográfica. Solo las vías que son titularidad de la Xunta alcanzan los 5.487 kilómetros de longitud. El reto está en garantizar su correcto estado de conservación y ampliar su capacidad en aquellos puntos más congestionados en un contexto en el que cada vez hay más tráfico. De hecho, la intensidad media diaria de vehículos que soportó la red autonómica en 2024 fue la más elevada de los últimos catorce años. Los tramos más problemáticos son 34 que discurren por carreteras convencionales y que soportan más de 10.000 vehículos por día, un indicador que se suele utilizar para justificar la conversión en autovía o vía de alta capacidad.

La Xunta cuenta con una red de estaciones de aforo (391 en total), que sirve para medir con fiabilidad el tráfico de la red autonómica. Esto le permite conocer «las demandas reales y extrapolarlas al futuro», lo que le ayudará a «priorizar las inversiones» en materia de infraestructuras.

En 2024 la intensidad media diaria de vehículos (IMD) fue de 3.276, casi un tres por ciento más que el año anterior. Pero además fue la cuarta cifra más elevada desde que hay registros: solo superada en los años 2010, en 2009 y en 2007. En todo caso, la intensidad del tráfico es muy desigual. Mientras hay tramos de carreteras, sobre todo en la provincia de Lugo, donde no se llega ni a los 500 vehículos diarios, en el eje atlántico, especialmente en el entorno de las grandes urbes, hay trechos muy saturados.

Un total de 76 de los tramos medidos por la Xunta supera los 10.000 vehículos diarios. Pero mientras para una autovía esta intensidad puede ser razonable, en una vía convencional el tránsito se resiente con atascos y circulación más lenta de lo normal.

A Coruña, a la cabeza

Son 34 los tramos situados en carreteras convencionales que sufren esta congestión. Veintidós de ellos están situados en A Coruña, 10 en Pontevedra, uno en Lugo y otro en Ourense.

La carretera autonómica más congestionada de Galicia está en A Coruña. Es la AC-552, que tiene cuatro tramos entre los más saturados de la red: el trecho entre A Grela y el enlace con la AG-55 (con 43.500 vehículos diarios), el enlace de la AG-55 con la Glorieta de Sabón, el trayecto que discurre entre Bértoa y Carballo y el recorrido entre la Glorieta de Sabón y Arteixo.

En la ciudad de A Coruña hay otra vía, la AC-12, que sufre un intenso tráfico en dos tramos en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y que soportan más de 33.000 coches diarios. También la Avenida de Fonteculler de la AC-211 está saturada.

En la provincia de Pontevedra el trecho con mayor intensidad de vehículos por día está en la carretera PO-325 y es el trayecto que discurre entre Vigo y Canido. Soporta 18.465 coches diarios. También supera los 18.000 automóviles por día el trecho entre San Caetano y Curro de la carretera PO-531 que une Pontevedra y Vilagarcía.

En esta lista de tramos más congestionados en la provincia pontevedresa están además la PO-308 entre Poio y A Seara, la PO-552 entre Goián y Vilar de Matos, la PO-316 entre A Lanzada y O Grove, la PO-403 que une la A-52 con la N-120 en Ponteareas, la PO-552 entre A Xurela y Nigrán, la PO-841 en Pontevea (A Estrada), la PO-307 en Cardalda y la PO-414 a su paso por Salvaterra de Miño.

La situación es más tranquila en Lugo, con solo un tramo por encima de los 10.000 vehículos diarios: el LU-530 entre Baleira y A Fonsagrada. Y en Ourense únicamente la OU-525 en San Cibrao das Viñas tiene tráfico intenso.

Otro factor que contribuye a congestionar las carreteras es la concentración de camiones. En Galicia el 6,4 por ciento del tráfico es pesado. Pero hay 73 tramos que soportan más de un 10 por ciento de este tipo de vehículos. Lugo es la provincia más castigada con 41 puntos con alta intensidad de camiones, seguido de

A Coruña (con 16), Ourense (13) y Pontevedra, con solo tres. En Lugo el punto con más presencia de tráfico pesado es el que discurre entre Sarria y San Xulián en la LU-536 pues casi dos de cada diez vehículos son camiones. Le sigue la AC-934 en A Coruña a su paso por Mesón do Vento.