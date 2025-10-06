Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PPdeG pide a Sánchez que no suprima paradas de bus

Los populares presentaron enmiendas a la nueva ley de movilidad sostenible que se vota el miércoles

RAC

Santiago

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, exigió ayer al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que blinde por ley «no desconectar» a Galicia y «cese en sus pretensiones de aislar a más de 130.000 gallegos del rural» al eliminar paradas de autobús, horarios y frecuencias.

Según detallaron los populares gallegos, la nueva ley de movilidad sostenible será votada el próximo miércoles en el Congreso y el PP presentó diferentes enmiendas con el objetivo de «frenar este despropósito» y que los vecinos de los 22 ayuntamientos gallegos afectados «no pierdan» su servicio de transporte público.

«El PSOE y el BNG tienen la oportunidad de apoyar estas enmiendas porque, de los contrario, estarán avalando que Sánchez siga desconectando Galicia», apuntó Paula Prado durante su visita a Guitiriz.

