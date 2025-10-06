La Xunta dejó sin ejecutar en 2024 más de 27 millones de euros en políticas de vivienda

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y en las administraciones están redoblando sus inversiones para dar solución a la crisis habitacional. Pero a pesar de las necesidades y de este mayor esfuerzo económico, no siempre se ejecuta el cien por cien de los presupuestos destinados a esta materia. El Gobierno gallego dejó sin gastar el pasado año 27,2 millones de los 259,8 millones programados. Aun así, la Consellería de Vivenda defiende que una ejecución del 89,5 por ciento es «muy alta». Además recuerda que estos fondos no se pierden sino que se incorporan al presupuesto del año siguiente.

La Xunta, en todo caso, no incluye en sus cálculos de ejecución otros 24 millones de euros que tampoco se gastaron porque los beneficiarios de las ayudas renunciaron a las mismas o no entregaron la documentación exigida para justificarlas. De esta cuantía, más de 12 millones se corresponden ya a ayudas de años anteriores que quedaron vacantes y que se volvieron a convocar sin éxito en 2024.

Descontados estos fondos, el mayor porcentaje de ejecución se registra en la rehabilitación, mientras que el más bajo se corresponde con las ayudas directas para facilitar el acceso a una vivienda, concretamente las subvenciones financiadas con cargo a los planes estatales. En 2024 quedaron sin gastar un tercio de estas inversiones financiadas por el Gobierno. La Xunta critica la rigidez de algunas convocatorias, con bases farragosas, y precisamente de cara al nuevo Plan de Vivienda que ha presentado el Ejecutivo central reclama mayor «flexibilidad» para evitar que vuelvan a quedar ayudas desiertas.

El departamento que dirige María Martínez Allegue desagrega la ejecución presupuestaria en materia de vivienda en una respuesta al BNG en el Parlamento de Galicia. Sus datos contrastan con las denuncias realizadas por la oposición. El Bloque ha cifrado en 127 millones las partidas que quedaron sin gastar mientras el PSdeG denuncia que solo se invirtió el 30 por ciento de lo planificado. En ocasiones las cifras varían en función de cuándo se considere ejecutado el gasto: o bien cuando se concede la ayuda o bien cuando se paga.

Según explica la Xunta, las partidas autonómicas que son anuales se dan por ejecutadas cuando se realiza el pago. Sin embargo, en los fondos de carácter plurianual que se corresponden con transferencias del Estado o con la financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) computan en el momento en el que se otorga la ayuda. «Ya que la ejecución de las obras y los pagos se hacen normalmente en las siguientes anualidades», aclara la Consellería de Vivenda.

Pero además aclara que hay fondos que excluyen de su cálculo de ejecución. Son, por un lado, las partidas destinadas a los concellos que consideran «extrapresupuestarias» y se financian con las fianzas de los alquileres depositadas en el Instituto de Vivenda e Solo (IGVS) y, por otro, los «fondos de imposible ejecución» porque los beneficiarios renunciaron o no justificaron las ayudas —se corresponden fundamentalmente con los planes estatales de vivienda—.

En 2024 la Xunta ejecutó el 95 por ciento de los 167,8 millones destinados a reformas de las viviendas del parque público, rehabilitación de infraviviendas y de viviendas de titularidad municipal, ayudas para mejorar la accesibilidad o mejorar la eficiencia energética, así como subvenciones para regeneración urbana o para reparar casas vacías para sacarlas al mercado. En concreto, se gastaron el 91,5 por ciento de los fondos autonómicos, el 86,8 por ciento de los estatales y el 99 por ciento del MRR.

Mientras el porcentaje de gasto ejecutado baja al 78,2 por ciento en los apoyos económicos al alquiler, construcción de viviendas de promoción, adquisición de pisos para aumentar el parque público, subvenciones a promotores o ayudas para la compra de vivienda. De los 91,9 millones disponibles se ejecutaron el 81,3 por ciento de los fondos autonómicos, el 68,8 por ciento de los estatales y el 88,2 por ciento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En la Xunta defienden su gestión y esgrimen que en la etapa del bipartito la ejecución del gasto no superaba el 78,6 por ciento.