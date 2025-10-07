El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla
Arturo Reboyras
La preocupación por el cierre de la base de Ryanair en Lavacolla trasciende a los trabajadores que están directamente afectados por esta decisión y ya se extiende a los empleados de otras empresas que tienen actividad en el aeropuerto. De hecho, ya se han comunicado tres despidos en una compañía que se encarga de suministrar combustible a las aeronaves. Los trabajadores de Ryanair se reunieron ayer en una asamblea en la terminal, convocada por Comisiones Obreras y la CIG, en la que se expuso la crudeza de la situación actual. La compañía de bajo coste pretende despedir mediante un ERE a 89 trabajadores directamente; mientras que otros tantos, que son fijos a jornada completa, pasarán a media jornada, como obliga inicialmente la ley, pero su futuro laboral sigue siendo una incógnita.
