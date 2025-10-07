El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla

La preocupación por el cierre de la base de Ryanair en Lavacolla trasciende a los trabajadores que están directamente afectados por esta decisión y ya se extiende a los empleados de otras empresas que tienen actividad en el aeropuerto. De hecho, ya se han comunicado tres despidos en una compañía que se encarga de suministrar combustible a las aeronaves. Los trabajadores de Ryanair se reunieron ayer en una asamblea en la terminal, convocada por Comisiones Obreras y la CIG, en la que se expuso la crudeza de la situación actual. La compañía de bajo coste pretende despedir mediante un ERE a 89 trabajadores directamente; mientras que otros tantos, que son fijos a jornada completa, pasarán a media jornada, como obliga inicialmente la ley, pero su futuro laboral sigue siendo una incógnita.