De estadía rural a hogar laboral

En Senderiz, una pequeña aldea de Lobeira, David cuelga estos días carteles en los que se ofrece a arreglar todo tipo de material electrónico. Vive entre Pontevedra y Vigo, pero hace unas semanas decidió dar un paso más: alquilar una casa allí, para todo el año. «La idea es mudarme de forma permanente», cuenta. Hasta ahora, trabajaba como técnico en buques científicos y se embarcaba en campañas internacionales varios meses al año. Su historia no es una excepción entre los participantes de Fixar, el programa impulsado por la Xunta y la Asociación Cultural Sende que atrae a emprendedores —y nómadas digitales— para que vivan y trabajen en aldeas gallegas. Algunos llegan para dos semanas y acaban echando raíces.

Desde mayo, los espacios de coliving Sende (Lobeira, Ourense), Anceu (Ponte Caldelas, Pontevedra) e iSlow (Laxe, A Coruña) han acogido a 80 personas con perfiles muy diversos: una arquitecta centrada en la madera y la eficiencia energética, un consultor de cicloturismo, una gestora de productos de seda, una guía de viajes... A ellos se suman los 60 de la primera edición, creando una red de 140 emprendedores conectados con el territorio. La mayoría participa en estadías de quince días que combinan formación, mentoría y convivencia con otros profesionales, pero otros, como David o Yas, se vinculan más.

Quien encontró en Galicia un lugar para quedarse es Lucía Fernández Abuchdid, argentina nieta de gallegos que vivían en Crecente. Allí regresó hace 8 años , pero ahora busca vivienda en Ponte Caldelas tras su paso por Anceu: «Mi experiencia en el coliving y conocer a la comunidad que se generó alrededor apareció como una opción para comprar». Comunicadora y experta en marketing digital, fundó «A Rede», una pequeña agencia de comunicación rural que acompaña a negocios locales en su presencia online. «Trabajo desde hace años con empresas del rural que necesitan visibilidad pero no saben cómo hacerlo. Les ayudo a contar lo que hacen, a diseñar su cartelería o gestionar sus redes. Me ven como una persona cercana, de confianza. Soy su altavoz», explica.

Lucía conoció Fixar por una publicación en redes y se apuntó sin saber muy bien de qué se trataba. «Fue una experiencia muy enriquecedora. En Anceu entendí que el rural no es un territorio al que llevar ideas nuevas, sino un lugar fértil para pensar de otra manera. Aprendí a valorar su propio conocimiento y a integrarlo con lo que traigo de la ciudad», resume. «Los profesionales que se mudan al rural necesitan hacer red, y eso es lo que aportó Fixar».

Otra de las participantes que ha regresado con su propuesta bajo el brazo es Montse Piñeiro, artista de la primera edición de Fixar. A Sende, donde surgió su iniciativa, ha vuelto hace unos días para impartir un taller. Su proyecto, «Lanterna Máxica», lleva el cine a la aldea, con formatos creativos que mezclan técnicas analógicas, naturaleza y experimentación. En esta ocasión reunió a varios emprendedores para explorar el mundo de las plantas comestibles con a la organización Sabores Espontáneos.

Mientras, Yas de Luaces ha vivido siempre en el rural y no concibe otra forma de vida. «Desde aquí es desde donde quiero seguir creando», afirma tras participar en Fixar. Para ella es clave generar valor social y económico desde las aldeas y romper con la idea de que solo se puede prosperar lejos. Música y artista plástica, toca la gaita, percusión y compone. Hace una década restauró con su familia la antigua casa de piedra de su madre y su abuelo, convirtiéndola en el corazón de la Asociación Cultural Abubela, fundada en 2018 en Mazaricos. Allí organizan cursos de música, talleres, residencias artísticas y conciertos.

Su objetivo es consolidar el espacio como residencia de artistas, ampliando el estudio y otra casa para estancias largas. «Lo más bonito es convivir con mi madre y mi abuela y que quienes vienen se integren en este ambiente familiar», dice. Su proyecto se suma a otros artistas, arquitectos y diseñadores que transforman aldeas en focos de creatividad.

El objetivo de Fixar es precisamente ese: convertir las estadías temporales en una oportunidad para asentar población y actividad económica en el rural. A través de mentorías y formación en gestión de proyectos, los participantes exploran sinergias locales y diseñan modelos de negocio sostenibles. «Se está convirtiendo en un ejemplo mundial de cómo afrontar la despoblación mediante innovación social y comunitaria», explica Edo Sadikovic, cofundador de Sende. En los tres colivings implicados han pasado ya más de un centenar de personas, muchas de las cuales mantienen el contacto a través de la comunidad Fixar, activa tanto online como en encuentros presenciales.

Según datos de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, «el programa está resultando de gran utilidad para fijar población en el rural».

Los participantes valoran el aprendizaje compartido, la red de colaboración y la posibilidad de dar forma a sus ideas desde un entorno más humano y sostenible. «Es una experiencia que transforma tanto los proyectos como a las personas», apuntan desde la organización.