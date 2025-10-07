La Guardia Civil investiga la muerte de una persona encontrada muerta en una carretera de Cee

El servicio de emergencias 112 de Galicia han informado en la madrugada de este martes de que han encontrado el cuerpo sin vida de una persona en la carretera AC-445, a la altura del municipio coruñés de Cee, en lo que apunta a un accidente de tráfico. La Axencia Galega de Emergencias (Axega) ha informado poco después de la medianoche de una persona fallecida en la AC-445 en la avenida Finisterre de esta localidad coruñesa.

La central del 112 ha señalado que se está investigando la muerte en relación a un posible atropello pese a la ausencia del coche en el lugar del accidente, si bien ha apuntado a que "hay testigos que vieron un turismo".

En el operativo han participado efectivos de Urxencias sanitarias de Galicia 061, Guardia Civil y Protección Civil.