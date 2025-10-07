El Parlamento aplaza su pleno por motivo de la agenda de Santalices

Las vacaciones que se ha cogido esta semana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras cancelar en agosto por la ola de incendios, ha dado a la oposición motivos para cargar contra el PP. El PSOE incluso le reprocha que por su culpa se retrase el pleno del Parlamento. Porque esta semana no se celebrará. Pero desde la Xunta explican que el motivo del aplazamiento responde a la agenda del presidente de la Cámara, Miguel Santalices, que ya se conocía desde julio y que de ello estaban informados los grupos parlamentarios.

Pero el PSOE responsabiliza de Rueda. «Comenzamos la legislatura retrasando la toma de posesión porque Rueda tenía una boda en Madrid, y ahora volvemos a lo mismo: cambian la agenda parlamentaria para adaptarla a su vida personal», criticó Lara Méndez.

Sobre el aplazamiento comunicado en julio, la dirigente nacionalista añadió que lo que no se sabía es que «eran por unas simples vacaciones de Rueda, que no tiene ganas de trabajar».

La líder del BNG, Ana Pontón, ironizó con que «las vacaciones solo están sobrevaloradas cuando no se trata de un presidente del PP», emulando las palabras de Feijóo de este verano.