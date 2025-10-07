La Xunta estudia cómo usar las masas subterráneas de agua ante las sequías

El cambio climático ha traído consigo fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o sequías que cada vez se prolongan más en el tiempo, dado el incremento de las temperaturas. Para paliar los posibles efectos que puedan tener estas últimas, el Ejecutivo gallego quiere estudiar el posible potencial que tienen 19 masas de agua subterránea, una por cada unidad de gestión de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, la que es competencia de la Administración autonómica. Aunque tiene localizadas más de una treintena de masas, centrará sus estudios iniciales en esas 19 bajo criterios de calidad, volumen y proximidad a poblaciones.

Estas masas tienen «un potencial muy variable» lo que hace necesario, explicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, «profundizar en su conocimiento y seguimiento para conocer las posibilidades reales de aprovechamiento que ofrecen». Para ello, y a través de un plan diseñado por Augas de Galicia para el periodo 2025-2028, la Xunta movilizará en torno a 1,15 millones de euros.

«Tenemos que estar preparados para hacer frente a cualquier situación», señaló. Este año, la Xunta activó en numerosas ocasiones la situación de prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas de diversos ríos, una situación que se prevé que pueda ser cada vez más habitual.

Los recursos hídricos subterráneos son «bastante modestos» si se comparan con los que tenemos a plena vista, como embalses o ríos, si bien desde el Gobierno autonómico insisten en que «hay que obtener una imagen realista de la disponibilidad actual». El plan, detalló, se apoya en tres pilares: mejorar la delimitación de estas masas de agua; modernizar y ampliar la red de seguimiento; y planificar su posible uso estratégico. Ya este mismo año, se harán mediciones en tiempo real de los niveles, temperatura y conductividad.

Mapa hídrico subterráneo

«Prevemos que en 2028 se pueda publicar la versión final de un mapa de potencial hídrico subterráneo para integrarlo en el Plan hidrológico 2028-2033 de la demarcación», señaló Calvo, quien sustituye desde hoy y durante unos días a Alfonso Rueda, ya que este estará durante unos días sin agenda de actividad pública tras haber interrumpido sus vacaciones familiares de verano en agosto debido a la ola de incendios que afectó a Galicia durante ese mes.