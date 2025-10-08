Casi 15 millones para la segunda vía del AVE Madrid-Galicia
La actuación se ejecutará en el ‘cuello de botella’ que se genera entre Zamora y Valladolid
REDACCIÓN
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acometerá una inversión de casi 15 millones de euros para ejecutar la segunda vía del AVE Madrid-Galicia en un tramo de 66 kilómetros entre Coreses (Zamora) y Medina del Campo (Valladolid). Esta actuación, para la que ayer el Consejo de Ministros autorizó una inversión de 12,2 millones —que asciende a 14,7 millones de euros con el IVA—, permitirá adquirir las traviesas de esa segunda vía de la que carece ese tramo, lo que lo convierte en un cuello de botella del tramo entre Madrid y Zamora del AVE a Galicia.
Igual que otras actuaciones similares, esta también se licita a través de Adif, que de esta forma reforzará la capacidad y operatividad del corredor noroeste de Alta Velocidad ferroviaria ante el aumento del tráfico de trenes y de viajeros entre la comunidad gallega y la capital.
