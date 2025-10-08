Más exigencias para abrir universidades privadas

En la última década, la cifra de estudiantes que eligen universidades privadas en España se disparó un 129%, mientras los campus públicos apenas ganaron un 2%. En 30 años, los campus privados se cuadriplicaron y son casi tantos, 46, como los públicos (50). Pero, a partir de ahora será un poco más difícil para sus promotores sacar adelante proyectos de este tipo porque La Moncloa aprobó ayer el Real Decreto que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España. La normativa también afectaría a campus públicos, en aras, alega la ministra, de «defender la calidad, equidad y prestigio del sistema universitario español». El objetivo es evitar la proliferación de «chiringuitos», sean virtuales o presenciales, como los denominó en su momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cuestión es a qué puede llamarse «universidad» y las nuevas reglas del juego establecen, entre otras condiciones, mayores exigencias que las que ya había fijado en 2021 el entonces ministro del ramo. Entre ellas, se encuentra el que deberán contar al menos con una matrícula de al menos 4.500 estudiantes en hasta 8 años y ofrecer un mínimo de 10 titulaciones en grado, 6 de máster y 3 de doctorado de tres ramas distintas del conocimiento u ofertar plazas de alojamiento equivalentes al 10% de sus inscritos, una medida que pretende luchar contra la «falta de vivienda estudiantil» , aduce la ministra. .