Francisco Conde, nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Congreso
Santiago
La Comisión de Defensa del Congreso eligió ayer al diputado gallego y exconselleiro de la Xunta Francisco Conde López, muy próximo a Alberto Núñez Feijóo, como nuevo presidente de la Comisión de Defensa, a propuesta del PP.
Conforme al reparto de las mesas y presidencias de comisión pactado a principios de legislatura, la dirección de la Comisión de Defensa quedó en manos del PP, que escogió al expresidente valenciano Alberto Fabra, pero éste decidió renunciar en septiembre para evitar dudas sobre su imparcialidad al saberse que su hijo trabaja en una empresa del presidente de Indra.
Francisco Conde ya presidía la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- La fuga a la carrera de una vaca en San Froilán deja una mujer herida grave
- Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza
- Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto
- Huelga de médicos en Galicia: el Sergas cifra el seguimiento en el 23,5%
- La hipoteca en A Coruña supera ya el umbral de riesgo: se lleva 37% del sueldo
- VII Foro La Toja en directo