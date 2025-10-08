Queda en libertad el detenido después de darse a la fuga tras un atropello mortal en Cee

La jueza del Tribunal de Instancia de Corcubión donde en las últimas horas ha pasado a disposición judicial el vecino de Fisterra detenido por un atropello mortal en Cee ha acordado la puesta en libertad del detenido. Fuentes oficiales explican que el fiscal no solicitó su ingreso en prisión, por lo que la jueza no lo puede decretar, aunque sí le ha impuesto al presunto autor del atropello la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, la privación del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento y la retención del pasaporte. El hombre está investigado por homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

La Guardia Civil detuvo ayer a este vecino de Fisterra como presunto autor del atropello mortal en Cee de un hombre de 56 años, residente en Corcubión, en la noche del lunes cuando cruzaba la carretera AC-445 en Cee. El conductor se dio a la fuga, según constataron varios testigos. El cuerpo sin vida de la víctima del atropello fue encontrado en la carretera y desde el principio la Guardia Civil confirmó que se investigaba la hipótesis de un atropello con conductor a la fuga. Durante la tarde del martes se confirmaba la detención del presunto autor del atropello mortal. que hoy ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad investigado por homicidio por imprudencia y abandono del lugar.