Rueda retoma su agenda oficial el viernes en Buenos Aires por el Día de España

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que actualmente se está tomando un descanso tras cancelar sus vacaciones por la oleada de incendios que azotó a la comunidad el pasado agosto, retomará su agenda oficial el próximo viernes, 10 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene previsto participar en las actividades organizadas en la capital argentina con motivo del Día Nacional de España.

Según confirmó ayer Efe con fuentes de la Xunta, actualmente el titular del Ejecutivo autonómico se encuentra de viaje en Argentina con su familia, donde tendrá su primera aparición pública el viernes con motivo de un acto por el 12 de octubre en Buenos Aires, que este año tiene a la comunidad gallega como invitada de honor.

Hasta ese día, el titular de la Xunta no tiene agenda institucional, ya que se encuentra en una semana sin actividad pública, tras haber interrumpido sus vacaciones familiares de verano en agosto debido a la ola de incendios que afectó a Galicia durante ese mes.

Los días de asueto de Rueda coinciden con que esta semana tampoco hay el habitual pleno quincenal del Parlamento gallego, que volverá a reunirse la semana que viene en sesión plenaria el martes y el miércoles después de la junta de portavoces de ayer. Este lunes tampoco presidió el Consello de la Xunta, tarea que, como otras veces, relegó en el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.