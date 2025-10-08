La tardanza en resolver la solicitud de dependencia sube a 349 días en Galicia

El tiempo medio para tramitar una solicitud de dependencia en Galicia —el que pasa desde que se solicita hasta que se resuelve— se eleva a 349 días, lo que sitúa a la comunidad entre las más lentas de España. Así lo recoge el último Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, que constata un leve aumento respecto a junio (342 días), aunque también una mejora frente a los 406 días registrados en 2021.

En el otro extremo, Ceuta (66 días), Castilla y León (113) y País Vasco (130) son las regiones que resuelven con mayor agilidad. Casi todas las comunidades han conseguido acortar sus plazos, aunque el Ministerio advierte de un «atasco» en la fase de valoración, competencia autonómica, que —asegura— está ralentizando las resoluciones.

«El mayor incremento se produce entre la solicitud y la resolución del grado. Una vez reconocido, la concesión de la prestación se ha acelerado mucho», explicó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante la presentación del informe en el Imserso. Martínez insistió en que las comunidades «son conscientes del problema», y destacó que el sistema mantiene una evolución positiva. El panel, correspondiente al tercer trimestre de 2025, muestra una «cifra récord» de personas con prestación efectiva, con hasta 1.575.682 beneficiarios, un 8,5% más que hace un año.

El número de solicitudes también sigue creciendo: 2.272.565 expedientes, un 23% más que en 2020, debido al envejecimiento de la población y la presión demográfica. En solo seis meses, 68.520 personas han comenzado a recibir ayudas.

A pesar de los avances, todavía 174.406 personas esperan una resolución, lo que representa un 9,8% menos que hace un año. De ellas, 99.751 ya tienen reconocido el derecho, pero no han recibido prestación; 68.246 siguen pendientes de valoración y 13.205 cuentan con prestación aprobada pero no aplicada.

El informe también dibuja el perfil predominante de la dependencia: mujeres mayores de 80 años, que representan el 62% de las solicitudes. Además, el 72% de las cuidadoras no profesionales son también mujeres, en su mayoría de más de 50 años, que atienden principalmente a sus progenitores.

En paralelo, la reducción de la lista de espera en un escenario de crecimiento «continuo» de la demanda refleja el «esfuerzo conjunto» de las comunidades autónomas y el Estado, si bien Martínez se fijó como «un objetivo prioritario y compartido» el seguir reduciendo las cifras, lo que, a su entender, requiere mantener el «compromiso» y la «colaboración» de todas las administraciones implicadas.