La tramitación de la transferencia la AP-9 avanza tras casi un año y medio paralizada

Tras 44 prórrogas en lo que va de legislatura, ayer, por fin, el Congreso de los Diputados cerró el plazo de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley impulsado desde el Parlamento gallego de transferencia de la Autopista del Atlántico a la comunidad, que se debatió y tomó en consideración en junio del año pasado. Un «desbloqueo» que ayer se atribuyó el BNG, en el marco de las negociaciones con el Gobierno sobre el proyecto de ley de movilidad sostenible. Se trata, defendió el diputado nacionalista Néstor Rego, de una «clara muestra» de la fortaleza del partido en Madrid, «esencial para defender los intereses de Galicia». Continúa abierto, en todo caso, el plazo de presentación de enmiendas al articulado, que una vez termine posibilitará el debate del texto legislativo en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según explicó el diputado del BNG, en el marco de las negociaciones sobre el proyecto de ley de movilidad sostenible, el partido dirigido por Ana Pontón ha conseguido desbloquear la tramitación de la transferencia del vial a la comunidad. Un avance que contrapuso al PP, que «lleva años bloqueando la transferencia». «Si se mueve el marco», señaló, «es porque el BNG, con un solo diputado, supo hacer valer la voz de Galicia en el Congreso. Mientras el PP miraba para otro lado, nosotros pusimos la presión política y el trabajo constante para que el PSOE finalmente accediese a desbloquear el trámite», celebró.

De este modo, señaló, el objetivo del partido es que «la ley se pueda tramitar cuanto antes», a ser posible «antes de que finalice el período de sesiones», antes de que acabe el año.

El BNG, «responsable»

Por su parte, desde el PPdeG no han considerado tan buena la noticia, asegurando que ayer solo se aprobó la prórroga número 59 desde que Pedro Sánchez es presidente, y que mientras no se cierre el plazo de presentación de enmiendas parciales no podrá debatirse el proyecto de ley. «Nos sorprende mucho que el BNG pretenda asumir el protagonismo de un cambio de posicionamiento que no es así», aseguró el diputado gallego y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes del Congreso, Celso Delgado. El independentismo gallego, criticó, es «responsable» de que esta transferencia «se prorrogara tantas veces» y que a día de hoy «sigamos sin el traspaso de la autopista y sin la gratuidad». A su vez, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, tachó el hecho de «victoria pírrica», condenando que para conseguir esto el BNG vaya a apoyar una ley de movilidad «que elimina 26 paradas en 22 concellos».

Finalmente, desde el PSdeG, la viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, insistió en que su partido apuesta por la gratuidad de la AP-9, pero que, «en la medida de lo posible», si se puede «favorecer también» el traspaso de la titularidad a la comunidad gallega, «bienvenido sea».