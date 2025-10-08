El ‘veroño’ se asienta en Galicia: sigue el calor y sin apenas lluvias a la vista

El veroño se resiste a dejar Galicia. El paraguas, habitual compañero en esta época del año, sigue guardado. En su lugar, las sandalias y la cazadora ligera se convierten en el uniforme diario: mañanas frescas, tardes incluso de playa y piscina y planes al aire libre con dosis extra de vitamina D. Del otoño, ni rastro en este arranque de octubre, sin apenas lluvias y con temperaturas normales para esta época del año, aunque ya en los dos últimos días se ha apreciado una subida térmica tanto en A Coruña como en Vigo, según destacan desde la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.

La semana arrancó con tiempo anticiclónico y, salvo las escasas precipitaciones que se esperan para este miércoles en el tercio norte de la comunidad y en zonas altas del sureste de Ourense y algún chubasco para mañana jueves en el litoral norte y noroeste, en la previsión meteorológica no hay lluvias a la vista. «Las precipitaciones acumuladas están dentro de los valores normales en lo que va de mes, pero octubre es un mes de lluvias, con lo que, si se mantiene esta situación, se quedarán por debajo de la media para esta época del año», apunta el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, sobre la situación climatológica en A Coruña y Vigo. En cuanto al mercurio, aunque en los primeros cinco días del mes se registraron temperaturas normales, tanto el domingo como el lunes hubo una «subida importante» tanto en la ciudad de A Coruña como en la de Vigo, de manera más acusada —destaca Infante— en esta última.

Durante la jornada de ayer, Galicia parecía más una postal de primavera que un rincón otoñal. En Ourense las máximas se dispararon hasta los 29 grados. Mientras, las mínimas en las ciudades oscilaron entre los siete grados de Lugo y los 16º de Vigo, según datos de MeteoGalicia. En A Coruña, el termómetro llegó a los 24 grados, como si fuera pleno julio.

El anticiclón seguirá marcando el paso hoy, aunque con vientos del norte y algo de aire frío en altura. El tercio norte verá cielos muy nubosos y alguna lluvia ligera, mientras que el sur disfrutará de claros y calma. Por la tarde, podrían aparecer chubascos con tormenta en las zonas altas de Ourense, según las previsiones del servicio meteorológico gallego. Las temperaturas diurnas caerán ligeramente, con valores entre los 19 grados previstos en A Coruña, Lugo, Ferrol o Santiago, hasta los 23 de Vigo y los 24 de Ourense.

El jueves podría darse algún chubasco en el litoral y el noroeste, pero las máximas seguirán en toda Galicia por encima de los 20 grados, llegando a los 26 grados en Vigo y los 25 en Ourense. En A Coruña, el mercurio se quedará en los 20 grados. La brecha entre los valores diurnos y los nocturnos en algunas ciudades será de tan solo seis grados, como es el caso de A Coruña, pero en otras, como en Vigo, se llegará a los 16 (10º de mínima / 26º de máxima).

De nuevo, el viernes, la influencia de un anticiclón con epicentro en las Islas Británicas dejará cielos generalmente despejados, con algunas nubes en el extremo norte. Por el día, las temperaturas seguirán en ascenso: hasta 27 grados de máxima (Pontevedra), aunque prácticamente todas las ciudades se moverán entre los 22 grados de A Coruña, Lugo y Ferrol, y los 26 de Vigo u Ourense. Por la noche, el mercurio en las urbes oscilará entre los 8 grados de Lugo y los 14 de Vigo y Santiago. En A Coruña, Pontevedra o Ferrol, los valores nocturnos estarán en 13 grados.

La diferencia entre las temperaturas máximas y las mínimas el viernes se moverá entre 9 grados de brecha en A Coruña (13º/22º) y hasta los 14 grados en Lugo (8º/22º), según datos de MeteoGalicia.