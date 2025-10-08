La Xunta eleva a 45 ayuntamientos la prealerta por sequía ante la falta de agua

Galicia vivió el verano cálido de la historia y uno de las más secos, con un 62% menos de lluvia para esa época del año. Y el otoño, que debería traer borrascas y ríos crecidos, arranca con temperaturas más propias de los meses de junio o julio y con un mapa meteorológico donde las precipitaciones han dejado de ser la rutina. La situación de déficit hídrico en la comunidad gallega es tal que la Xunta acordó ayer ampliar la prealerta por escasez moderada de agua a dos nuevos sistemas: el del río Verdugo —que incluye la ría de Vigo y la de Baiona— y el de la Costa de Pontevedra. Se suman así a los concellos por los que discurre el río Lérez, en Pontevedra; el río Grande, en Camariñas, y el río Anllóns, hasta Arteixo. En total, 45 municipios afectados, desde Vigo a Arteixo, pasando por Sanxenxo, Moaña o Camariñas.

Además, en el caso del subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial de O Verdugo y del que se abastece la población de este municipio pontevedrés, también se acordó activar medidas equivalentes a un escenario de alerta. Y es que desde el 7 de agosto esa zona presentaba indicadores propios de una situación de prealerta y por ello ya estaba siendo monitorizada por la Xunta.

La Oficina Técnica de la Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, tomó durante la reunión de ayer esta decisión tras analizar datos meteorológicos, caudales fluviales y previsiones de MeteoGalicia.

Reservas al 62%

El pronóstico a corto plazo de MeteoGalicia indica que no se esperan precipitaciones significativas y que este mes de octubre en su conjunto cerrará con valores inferiores a la media. Estas previsiones, según destaca la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, respaldan la declaración del aviso de escasez en estos cinco sistema, mientras que en el resto de la demarcación la situación se mantiene normal.

En concreto, según los datos presentados durante la reunión, la ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa es del 62,08 %, un 15,30 % inferior a la del año pasado y un 6,72 % inferior a la ocupación media de los últimos 10 años.

Con esta ampliación de la prealerta, son ya 45 los ayuntamientos en esta situación. En el caso del río Verdugo, el déficit hídrico afecta a Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, A Lama, Moaña, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Vigo y Vilaboa. Y en el sistema de costa de Pontevedra a los concellos de A Guarda, Oia y O Rosal.

A los municipios en situación de prealerta, se recomienda a la ciudadanía un uso responsable del agua, evitando actividades de alto consumo como llenar piscinas o regar jardines con agua potable.

La Xunta insta a los municipios afectados a reducir consumos no esenciales, reforzar la vigilancia de caudales y sensibilizar a la población. El objetivo es anticiparse a episodios de sequía más graves y garantizar un uso sostenible del recurso hídrico.