La Xunta incluirá cláusulas en los contratos para evitar que las empresas discriminen a mayores

La OMS define el edadismo como «los estereotipos, prejuicios y discriminación dirigidos hacia otras personas o hacia uno mismo en función de la edad». Aunque estudios realizados en Europa en el ámbito laboral revelan que padecen especialmente el fenómeno los más jóvenes y los más próximos a la jubilación, las escasas investigaciones realizadas en Galicia ponen el foco sobre las personas mayores, que serían también las principales beneficiarias de la «Estratexia galega contra o idadismo» de la Xunta. Esta contempla, entre otras propuestas para evitar la discriminación de dicho colectivo, pero también en general la de cualquier persona por su edad, definir principios y medidas que deben cumplir las entidades que quieran contratar con la Administración, así como un programa de incentivos.

Las líneas generales de la Estratexia fueron presentadas en julio en Vigo por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, quien incidió en que se trata de «un hito muy relevante para el cuidado de los mayores» como «pilar imprescindible para tener una sociedad más justa y humana». Lo acompañó Fabiola García, conselleira de Política Social, departamento impulsor. Según consta en el programa, uno de los objetivos a los que aspira el Ejecutivo gallego es «incorporar actuaciones preventivas de edadismo en la contratación pública».

En concreto, la Estratexia especifica que se crearán incentivos como «la puntuación por cumplimiento de principios que se tenga en cuenta al conceder subvenciones, concesiones» o «convenios con la Administración». Primero tocará elaborar unos criterios claros que las entidades «deberán cumplir para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación basada en la edad en el entorno laboral». Precisamente todas las «ventajas» mencionadas estarían pensadas para animar a las entidades a «adherirse» al marco normativo.

Al respecto, la Xunta, que se pone de plazo hasta 2027, pretende promover la diversidad de edades en los equipos de trabajo, la inclusión de «cláusulas antiedadismo» en los contratos, la implementación de medidas adaptativas en el entorno laboral para facilitar la participación de personas mayores con diversidad y la adopción de prácticas de selección y evaluación de candidatos «justas e imparciales». Asimismo, vinculado a la normativa, la Xunta revisará a fondo su legislación para «asegurar que no existen rumbos edadistas que discriminen a las personas en base a su edad», un examen que concluiría en 2028.

Investigación

Solo dos estudios analizan el edadismo en el ámbito gallego y ambos se centran en los mayores, recoge la Estratexia. Por un lado, «Idadismo: análise dos estereotipos negativos do envellecemento en profesionais de Atención Primaria», parte de una encuesta a 2.500 profesionales de centros sanitarios de las áreas de Vigo y Ourense. Se buscó determinar los estereotipos asociados al envejecimiento y cómo inciden en la calidad de la atención. Los resultados, publicados en «Cadernos de Atención Primaria», detectan entre los trabajadores una presencia «significativa de estereotipos negativos hacia los pacientes mayores» —sobre todo relacionados con la «fragilidad», pero también con la «patologización» y, menos, con la «inadaptación»— y se concluye que esa percepción «puede afectar a la calidad de la atención prestada a este grupo de pacientes».

Además, la Estratexia menciona otro estudio, realizado por Cruz Vermella, aún si publicar, que evalúa qué percepción de los consumidores tienen los trabajadores de un mercado de proximidad y cuyos resultados, todavía preliminares, revelarían «valoraciones muy negativas» en relación a los mayores. Con todo, avisa la Xunta, se trata de estudios con muestras pequeñas y para discernir la magnitud del «problema» se precisará impulsar otros, otra de las medidas que contempla la Estratexia.

El plan también recoge otras iniciativas, entre ellas impulsar un programa de formación y sensibilización contra el edadismo en las aulas, fomentar actividades de ocio y asociacionismo intergeneracionales o intentar erradicar la publicidad edadista (por ejemplo, hablar de cremas antiedad).