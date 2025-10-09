Casi 400.000 gallegos se automedican

Problemas de salud de carácter leve, como un dolor de cabeza o una alergia, pueden constituir «patologías menores», como las define el Ministerio de Sanidad, y tratarse con medicamentos sin receta. No obstante, como advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), incluso ese tipo de fármacos, en los que incluyen analgésicos, aerosoles nasales, antiácidos o jarabes para la tos, «no son caramelos». Ese es el mensaje que se traslada en una campaña lanzada en toda Europa que invita a los ciudadanos a seguir los tres pasos «esenciales» para un uso «más seguro» de estos medicamentos: leer el prospecto, respetar la duración máxima de uso recomendada y consultar a un médico si los síntomas persisten.

Como recuerda la Aemps, «ningún medicamento está exento de riesgos». Sin embargo, 400.000 gallegos mayores de 15 años se automedican y lo hacen con relativa frecuencia, como desvela el INE (Instituto Nacional de Estadística) en la Encuesta de Salud de España 2023, que recoge, entre otros indicadores, el consumo de fármacos —incluyendo medicamentos a base de plantas o vitaminas— en las dos semanas previas al sondeo. En concreto, ascenderían a 382.500 los ciudadanos (el 16,25%) que afirman consumir medicamentos sumando quienes combinan recetados y no recetados (236.600 personas) o quienes usan solo no recetados (146.000).

Ese hábito va a más, si se comparan los datos con los de un sondeo anterior similar realizado en 2020. La automedicación, que estudios relacionan con ciudadanos que afirman saber ya qué les recetará el médico o que no quieren esperar por una cita por considerar que no es grave lo que tienen, se disparó un 42% en tres años.

Con todo, entre los medicamentos consumidos se hallan algunos que en teoría no se pueden conseguir sin que medie la prescripción de un facultativo, aunque el Ministerio de Sanidad, que urge a evitar caer en ese tipo de práctica, recalque que es este profesional quien «debe diagnosticar cualquier enfermedad e indicar al paciente el tratamiento que considere más adecuado».

Así, según el INE, hasta 10.800 gallegos admiten haber consumido en los últimos quince días algún antibiótico sin receta, pese a que las autoridades sanitarias no dejan de advertir que así «puedan dejar de ejercer su efecto cuando sean necesarios». Además, 1.300 admiten el mismo proceder con antidepresivos y estimulantes y están por encima de 25.000 los que reconocen la ingesta de tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir, aunque entre estas últimas el catálogo que no exige receta es amplio. Los fármacos no recetados con más consumidores son para tratar el catarro, la gripe, la garganta o los bronquios (198.500) y el dolor (183.000).