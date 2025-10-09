La CIG amenaza con huelga 2 días si Educación no negocia mejoras laborales
A Coruña
La CIG-Ensino ha convocado huelga los días 28 y 29 de octubre si la Consellería de Educación no negocia sus demandas para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Entre las reivindicaciones están reducir ratios, recuperar el horario lectivo —21 horas en primaria e infantil, 18 horas en el resto—, garantizar atención a la diversidad, eliminar burocracia y aumentar retribuciones. Llama a otros sindicatos a sumarse y organizará asambleas informativas. La huelga se desconvocará si la Consellería muestra disposición a negociar.
