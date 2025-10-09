Detenido un arousano con 10 kilos de coca y hachís en el coche
La Guardia Civil detuvo a un hombre de 51 años y vecino de Vilanova de Arousa (Pontevedra) que transportaba 5 kilos de cocaína y otros tantos de hachís en un hueco oculto de tipo artesanal en su vehículo cuando circulaba por la A-8, a su paso por Ribadeo (Lugo). Además, el arresto les condujo a una vivienda que contenía una gran cantidad de estupefacientes.
Según el Instituto Armado, la detención se produjo el día 2. La rapidez con que la sustancia respondió a los reactivos y su disposición hizo que los agentes sospechasen de la posibilidad de que se tratase de tráfico internacional de estupefacientes, lo que les condujo al registro del domicilio del detenido, que hallaron permanentemente vigilada por un circuito de cámaras de fabricación casera pese a no contener enseres de valor.
Según la Guardia Civil, los agentes localizaron allí una estancia que constituía un taller de adulteración, corte y envasado de sustancias estupefacientes y gran cantidad de ellas en un armario. En concreto, informan de que encontraron hachís, cocaína y heroína en diferentes presentaciones, preparadas para su distribución. En total intervinieron 4,9 kilogramos de cocaína; 4,2 de heroína; 9,9 de hachís en tabletas individuales; sustancias de corte; dos teléfonos satelitales y una máquina de contar dinero.
