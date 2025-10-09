Medio Rural avisa que la PAC amenaza los fondos Leader
La conselleira juzga esta financiación «esencial» para fijar población y crear empleo en el rural
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reafirmó ayer en Monforte de Lemos, durante la visita a una empresa de fabricación, la importancia de la intervención Leader, financiada con fondos europeos, «a la hora de favorecer el desarrollo rural».
No obstante, la conselleira hizo hincapié en que la financiación del Leader «peligra» con la propuesta de la UE para la nueva PAC 2028-2034, ya que el planteamiento, explica, supone el «desmantelamiento» del modelo actual basado en dos pilares con dos fondos diferenciados que «permiten asegurar la renta de los agricultores y fomentar el desarrollo rural», explica. Para la titular de Medio Rural, estos fondos son «esenciales» para Galicia, donde se aplican directamente en los concellos de estos entornos para fijar población y crear empleo, según informa la Xunta en un comunicado.
