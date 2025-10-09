Sanidade y campus impulsan un protocolo para cuidar la salud mental del alumnado
La Xunta ofrecerá a las universidades apoyo técnico y económico
La Xunta y las tres universidades gallegas elaborarán un protocolo de acompañamiento psicológico a los estudiantes para buscar el «mejor cuidado de su salud mental, una mejor atención y garantías de continuidad asistencial». Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la inauguración, en la Facultad de Psicología de la Universidade de Santiago, de la jornada «Salud Mental y Juventud: Cuidar el presente para construir el futuro», organizada en colaboración con la Federación de familiares y personas con enfermedad mental de Galicia (Feafes), y en la que también participó la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental del Sergas, Almudena Díaz.
Tal y como explicó Gómez Caamaño, la etapa universitaria suele implicar «importantes cambios vitales», como los que conlleva una nueva residencia, el distanciamiento familiar, una mayor exigencia académica... Este conjunto de circunstancias, resaltó el titular de Sanidade, «pueden afectar a la salud mental» de los universitarios y es por ello que la Xunta ofrecerá apoyo «técnico y económico» a las tres universidades para impulsar un protocolo que incida en el «cuidado emocional de la juventud». Además, apuntó, al amparo de esta colaboración las universidades podrán realizar actividades formativas para su profesorado y el personal de atención al alumnado, aparte de realizar actividades de divulgación.
