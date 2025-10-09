United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo

Sorpresa en la conectividad aérea de la comunidad gallega. En medio de la crisis por la fuga de Ryanair de Vigo y el cierre de su base en Lavacolla y también del enésimo intento por conseguir la coordinación aeroportuaria, la aerolínea americana United Airlines acaba de anunciar (y poner a la venta) vuelos directos entre Galicia y el Aeropuerto Newark Liberty International, situado en Nueva Jersey y que da cobertura al área metropolitana de Nueva York.

United Airlines comenzará a conectar el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark el 28 de mayo de 2026, coincidiendo con la reapertura prevista del aeropuerto de Santiago, que estará 35 días cerrado por la reforma de su pista de aterrizaje.

United Airlines conectará Santiago de Compostela con New York tres días a la semana en su avión Boeing 737 Max 8 con capacidad para 166 viajeros en tres clases: Business (16 plazas), Turista Premium (54) y Turista Economy (96).

El avión en sentido Galicia despegará a las 19.15 horas los miércoles, viernes y domingos; y de Lavacolla hacia Nueva York, los lunes, jueves y sábados a las 10.00 horas.

El vuelo entre Santiago de Compostela y Nueva York se cubrirá, según informa ya la página web de la compañía, en 7 horas y 50 minutos. En sentido inverso, desde Newark hacia Galicia, en 7 horas.

El anuncio coincide con la llegada de un tercer operador a Oporto en la ruta a Nueva York, donde alcanzarán los cuatro vuelos diarios el próximo verano con las compañías Delta, TAP Portugal y United Airlines.

Además de la nueva ruta entre Galicia y Nueva York, United Airlines ha anunciado también hoy la apertura de vuelos directos desde Newark a partir del próximo verano hacia y desde Bari (Italia), Split (Croacia) y Glasgow (Escocia). La de Santiago será su sexta ruta en España tras las de tras Madrid, Barcelona, Mallorca, Málaga y Bilbao.

Incluso el propio gestor aeroportuario español, Aena, ha aplaudido la apertura de la ruta aérea entre Galicia y Newark en sus redes sociales: «¡Celebramos la nueva conexión que unirá el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con el Aeropuerto Newark Liberty International de Nueva York! ¡Bienvenidos!», han publicado en su cuenta oficial de X.

Peregrinos estadounidenses

Peregrinos en Compostela. / A. Hernández

Detrás de la puesta en marcha de esta ruta podría estar el tirón del Camino de Santiago en este país. En lo que va de año 38.169 estadounidenses han llegado a la Oficina del Peregrino, convirtiéndose en la mayor nacionalidad extranjera con un 8,1% del total de las rutas jacobeas. De ellos, más de 15.000 lo hicieron a través de los caminos Portugués y Portugués da Costa, superando así a los que lo hacen a través del Francés. La inmensa mayoría de ellos debían realizar el vuelo de vuelta a través de Sá Carneiro, donde este año se superarán los 250.000 pasajeros en la que es ya su principal ruta intercontinental.