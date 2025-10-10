El aumento de consultas reduce en 14 días la espera para ir al especialista

El Sergas ha apretado el acelerador y ha incrementado su actividad en los hospitales. En el primer semestre realizó 109.746 operaciones (casi 1.700 más que en el mismo periodo del año anterior) y ha pasado 2,6 millones de consultas (51.500 más). Esto le ha permitido reducir las listas de espera. A fecha de junio de 2025 aguardaban por una intervención quirúrgica 49.223 gallegos (1.000 menos que en 2024) con una espera media de 69,3 días (casi dos días menos). Pero la mejoría ha sido aún más notable en las citas con el especialista. Los gallegos aguardan ahora 14 días menos: una media de 57,3 días. Y además la cifra de pacientes pendientes de una consulta ha bajado un 12 por ciento hasta las 193.300 personas.

Son 26.000 gallegos menos, lo que para la Consellería de Sanidade es una reducción «muy significativa». También baja el porcentaje de pacientes que superan los dos meses de espera por una consulta. Si en junio del pasado año eran el 41 por ciento, ahora esta cifra baja al 36,4 por ciento. «Un valor muy por debajo del 54,6 por ciento que registra el sistema nacional de salud de media», destaca el Sergas.

Pero no en todas las especialidades mejoraron los datos de consultas. En 14 especialidades empeoraron, entre ellas urología —donde la espera se incrementa en 14 días hasta los 64,9—. Mientras, hay otras 19 que recortaron tiempos. Sobresale el caso de Rehabilitación, donde los gallegos aguardan ahora solo 69 días frente a los 151 del pasado año.

En todo caso, las especialidades donde más se tarda en atender al paciente son Anestesiología (111 días), Neurología (76,2 días) y Psiquiatría (74 días). Si hay sospecha de cáncer, las consultas se agilizan. Sanidade cuenta con vías rápidas para nueve patologías oncológicas. En los primeros seis meses del año se realizaron 13.504 consultas de este tipo (1.000 más que hace un año) con una espera de 6,6 días.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas solo hay cerca de 2.100 personas que han tenido que aguardar más de seis meses para entrar a quirófano. Sanidade resalta que son únicamente el 4,2% del total, cuando la media nacional es del 20,5%. El Sergas realizó además 14.244 operaciones de prioridad 1, que son aquellas más urgentes, entre las que se incluyen los casos de distintos tipos de cáncer. Estos pacientes son operados de media en 17,7 días (solo 1,4 días más que en 2024), aunque dentro del marco legal establecido que obliga a intervenirlos antes de 30 días.

Y la modernización tecnológica continúa avanzando. Así crecen el número de operaciones que se realizan en quirófanos robotizados. En los primeros seis meses de 2025 se hicieron 2.024, un 8 por ciento más que el pasado año.

Los servicios quirúrgicos con más actividad son cirugía general y digestiva (19.573 operaciones en seis meses), traumatología (16.026) y oftalmología (15.879). La mayor espera para operarse la tiene otorrinolaringología, con 96,5 días, mientras que en dermatología los pacientes solo tardan en entrar en quirófano 25 días.

El envejecimiento de la población condiciona la prestación sanitaria. El Sergas incrementó la actividad quirúrgica entre los pacientes de entre 75 y 90 años. Se hicieron 603 cirugías más: un total de 27.226. Y hubo 2.228 intervenciones a mayores de 90 años, un 9 por ciento más que en 2024.

A Coruña

Eneste primer semestre, el área sanitaria de A Coruña y Cee consolidó una mejora en los tiempos para acceder tanto a la cirugías como a las pruebas diagnósticas. En seis meses se realizaron en el CHUAC 21.187 intervenciones quirúrgicas, una cifra muy similar a la del mismo periodo de 2024. El tiempo media de espera para estas intervenciones se sitúa en 76,5 días, 4,1 menos que hace un año. Admeás, el número total de urgencias atendidas en los PAC del área sanitaria ascendió a 140.847.

La espera para una mamografía sube en 20 días

Mientras baja la espera para consultas y para entrar a quirófano, la demora para una prueba diagnóstica se mantiene similar a la registrada el pasado año. De media se aguarda 83,7 días.

El tiempo baja para realizarse 21 pruebas, mientras sube en otras 21. Donde más crece la demora es para realizarse una ventriculografía —para evaluar el funcionamiento de los ventrículos del corazón—. Para este estudio hay que aguardar 304 días. También tienen una espera elevada (490 días) las endoscopias otorrinolaringológicas.

Sube además notablemente la espera para una mamografía. De 27 a 47,9 días. Y también crecen las pacientes en espera. Si en 2024 eran solo 410 ahora son ya más del doble: 903. Y para una ecografía de mama hay que esperar 107,5 días, cinco más que el pasado año.

Mientras baja la espera para un TAC a 58 días o para una exploración oftalmológica que cae a 59 días (49 menos).