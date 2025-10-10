Galicia refuerza la prevención de conductas suicidas entre adolescentes
C. V.
Santiago
El programa de prevención de la conducta suicida YAM llegará este curso a 173 centros educativos y a más de 12.000 estudiantes después de que la Xunta haya apostado por extenderlo a otros 95 nuevos institutos.
Los responsables de los centros educativos que participaron en el Proyecto YAM el pasado curso compartieron sus reflexiones y experiencias en una jornada ayer en Santiago.
