Galicia refuerza la prevención de conductas suicidas entre adolescentes

El programa de prevención de la conducta suicida YAM llegará este curso a 173 centros educativos y a más de 12.000 estudiantes después de que la Xunta haya apostado por extenderlo a otros 95 nuevos institutos.

Los responsables de los centros educativos que participaron en el Proyecto YAM el pasado curso compartieron sus reflexiones y experiencias en una jornada ayer en Santiago.