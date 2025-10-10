Galicia ronda ya los 1.000 casos de Covid-19 y gripe este otoño

Galicia ronda desde el mes de septiembre los 1.000 casos de Covid-19, una enfermedad ya asimilada en su tratamiento y repercusión social a la gripe común gracias, en buena parte, a la vacunación. Según los datos facilitados por el Sergas a la agencia Europa Press, a domingo 5 de octubre, el número de casos era de 924, bajando desde los 971 de finales de septiembre.

De hecho, durante este mes, la comunidad gallega comenzó a registrar un número creciente de casos, que pasaron de los 808 a los 1.087 antes de comenzar a bajar.

Campaña

El número de personas hospitalizadas por Covid-19 pasó de 172 a finales de septiembre a 146 a 5 de este mes de octubre. De ellas, solo nueve están ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

El pasado 29 de septiembre arrancó la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19. Se extenderá hasta el 31 de diciembre de forma progresiva.