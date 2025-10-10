Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno fija por ley las ratios en las aulas

La legislación que rebajará horas lectivas al profesorado limitará la ratio en Primaria a un total de 22 alumnos por aula, a 25 en ESO y también en Bachillerato, pero no se concreta.

Así consta en el borrador del anteproyecto de ley que el Gobierno trasladó ayer a los sindicatos y que va en la misma línea que prevé Galicia, aunque en la comunidad el tope de escolares en Infantil y Primaria se fijó en 20. Como en Galicia, la aplicación será progresiva y culminaría en 2031.

