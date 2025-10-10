El Gobierno fija por ley las ratios en las aulas
Santiago
La legislación que rebajará horas lectivas al profesorado limitará la ratio en Primaria a un total de 22 alumnos por aula, a 25 en ESO y también en Bachillerato, pero no se concreta.
Así consta en el borrador del anteproyecto de ley que el Gobierno trasladó ayer a los sindicatos y que va en la misma línea que prevé Galicia, aunque en la comunidad el tope de escolares en Infantil y Primaria se fijó en 20. Como en Galicia, la aplicación será progresiva y culminaría en 2031.
