El Gobierno fija por ley las ratios en las aulas

La legislación que rebajará horas lectivas al profesorado limitará la ratio en Primaria a un total de 22 alumnos por aula, a 25 en ESO y también en Bachillerato, pero no se concreta.

Así consta en el borrador del anteproyecto de ley que el Gobierno trasladó ayer a los sindicatos y que va en la misma línea que prevé Galicia, aunque en la comunidad el tope de escolares en Infantil y Primaria se fijó en 20. Como en Galicia, la aplicación será progresiva y culminaría en 2031.