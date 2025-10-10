Pontón urge un programa de compra de vivienda pública

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó ayer en A Coruña una iniciativa para que la Xunta ponga en marcha un programa de compra pública de vivienda con el objetivo de crear un parque de 4.000 viviendas en régimen de alquiler en cinco años, orientado a la clase trabajadora, jóvenes y hogares con rentas bajas. «Llevamos 16 años con un gobierno del PP que dinamitó la política social en vivienda», dijo.