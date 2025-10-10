El PP de Santiago propone a los ex del PSOE una moción de censura

El PP de Santiago anunció ayer que estaría dispuesto a negociar una moción de censura con los cuatro ediles no adscritos expulsados del PSOE para promover «un gobierno de emergencia» en la capital gallega y arrebatar el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín. Incluso con la opción de que la alcaldesa fuese Mercedes Rosón, siempre y cuando contribuya a «sacar» a la capital gallega «de la parálisis de BNG y Compostela Aberta».

Una posibilidad que confirmaron el presidente provincial del PP y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el propio portavoz municipal, Borja Verea, quien reafirmó que su «única preocupación» es la capital gallega y no «el sillón» de la alcaldía. En todo caso, a pesar de que los no adscritos habían señalado que la única vía para apoyar una moción de censura sería que Rosón fuese alcaldesa, ayer se apresuraron a rectificar, asegurando que «jamás» aceptarán un gobierno de coalición con los populares.

Antes de que trascendiese este movimiento de Verea, la alcaldesa de Santiago calificó la situación «extrañísima», al tiempo que apeló a actuar con responsabilidad y evitar lo que considera «ruido». Más tarde, en sus redes sociales difundió una fotografía suya en el Pazo de Raxoi con un mensaje: «Seguimos trabajando».

Por su parte, el secretario xeral del PSOE local y diputado autonómico, Aitor Bouza, destacó que el Partido Socialista «nunca va a mercadear» con el Partido Popular para «pervertir el resultado electoral» con una moción de censura en Santiago.