United Airlines unirá Galicia y Nueva York con vuelo directo
A. Blanco
A Coruña
La aerolínea americana United Airlines acaba de anunciar (y poner a la venta) vuelos directos entre Galicia y el Aeropuerto Newark Liberty International, situado en Nueva Jersey y que da cobertura al área metropolitana de Nueva York.
United Airlines comenzará a conectar el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark el 28 de mayo de 2026, coincidiendo con la reapertura del aeropuerto de Santiago, que estará 35 días cerrado por la reforma de su pista de aterrizaje. United Airlines conectará Santiago con New York tres días a la semana en su avión Boeing 737 Max 8.
